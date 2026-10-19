Президент ас-Сісі попросив дозвіл на захист Саудівської Аравії — The Rio Times

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі 17 жовтня попросив парламент дозволити військову підтримку Саудівської Аравії у разі її звернення по допомогу в протистоянні з єменськими хуситами. Голосування в парламенті відклали до завершення засідань 19 і 20 жовтня, повідомляє The Rio Times.

За даними видання, Рада національної оборони Єгипту перед цим схвалила надання Саудівській Аравії «усіх необхідних і доступних форм підтримки». Неназване джерело в уряді Єгипту повідомило Mada Masr, що Каїр має намір направити до королівства оборонні сили, а до Червоного моря — військово-морські сили. Формат можливої підтримки ще не обговорювали.

Судноплавство через протоку

Події відбуваються поблизу Джибуті — держави на узбережжі Червоного моря, чиї порти обслуговують Ефіопію. Джибуті розташоване біля Баб-ель-Мандебської протоки, що є південним входом до Суецького каналу. За інформацією платформи МВФ PortWatch, з 5 до 11 жовтня через протоку в середньому проходило 28 суден на добу. За аналогічний період 2023 року цей показник становив 78 суден, а у 2025 році — 34.

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Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки Джибуті до 5,9% у 2026 році після очікуваних 6,5% у 2025-му. Банк пов’язує це з регіональною напруженістю та перебоями судноплавства в Червоному морі й Ормузькій протоці, які тиснуть на торговельний коридор між Джибуті та Ефіопією.

Напруженість на заході від Джибуті

На захід від Джибуті триває напруження в Ефіопії. Народний фронт визволення Тиграю 23 вересня захопив адміністративний центр регіону Мекеле, 3 жовтня до міста увійшли федеральні сили, а 16 жовтня влада в Аддис-Абебі призначила там тимчасову адміністрацію. Держсекретар США Марко Рубіо 17 жовтня заявив, що концентрація військ по обидва боки кордону Ефіопії та Еритреї може перерости в ширший конфлікт.

Міністр внутрішніх справ Джибуті Омар Абді Саїд повідомив виконавчому комітету агентства ООН у справах біженців, що від 10 вересня до країни прибули понад 4 тисячі біженців із Ємену. У таборі Марказі біля північного порту Обок перебувають понад 9,2 тисячі людей. У Джибуті також розміщена база США Кемп-Лемоньє, яка підтримує близько 4 тисяч американських, союзних військових і цивільних працівників.

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