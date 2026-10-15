Президент Аун заявив про уповільнення переговорів з Ізраїлем — Anadolu Agency

Президент Лівану Жозеф Аун заявив у Баабді, що регіональні й міжнародні події, а також вибори в Ізраїлі могли сповільнити переговори щодо припинення війни між Ізраїлем і Ліваном. Водночас він наголосив, що переговорний процес не зупинявся, повідомляє Anadolu Agency.

Аун зробив цю заяву під час зустрічі зі студентами медіастудій Університету Святого Духа в Касліку у президентському палаці Баабда, на схід від Бейрута. За його словами, контакти за участю посла Лівану у Вашингтоні Нади Муаввад та адміністрації США тривають, щоб просувати переговорний процес.

Мета переговорів

Президент зазначив, що не бачить третього варіанту між війною та переговорами. Він назвав цілями Бейрута припинення війни, виведення ізраїльських військ, відновлення півдня країни, повернення полонених і переміщених осіб, а також недопущення поширення бойових дій на всю територію Лівану.

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За словами Ауна, без переговорів ізраїльські атаки могли б поширитися на Бейрут та громадські об’єкти. У повідомленні також зазначається, що Ізраїль і надалі контролює райони на півдні Лівану, попри домовленості.

Домовленості за посередництва США

Прямі переговори між Ліваном та Ізраїлем розпочалися 14 квітня із зустрічі у Вашингтоні за посередництва США. Під час подальших раундів сторони обговорювали припинення вогню, виведення військ, кордони, полонених і зниклих безвісти.

26 червня Бейрут і Тель-Авів підписали у Вашингтоні за сприяння США рамкову формулу про поступове виведення ізраїльських сил із ліванської території та розгортання ліванської армії в районах, які вони залишать. Попри це, ізраїльські атаки на півдні Лівану продовжувалися. За даними ліванської влади, з 2 березня внаслідок атак загинули щонайменше 4 386 людей, ще 12 413 зазнали поранень, понад мільйон осіб були переміщені.

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