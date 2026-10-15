Президент Букеле відкрив міст до Гватемали за $32,6 млн — The Rio Times

Президент Сальвадору Наїб Букеле 14 жовтня урочисто відкрив новий чотирисмуговий міст через річку Пас у прикордонному місті Ла-Ачадура. Споруда з’єднує Сальвадор із гватемальським містом Педро-де-Альварадо на тихоокеанському маршруті. Як повідомляє The Rio Times, рух мостом мали розпочати наступного дня після церемонії.

Параметри проєкту

Вартість мосту, за словами Букеле, становила $32,6 млн. Його загальна протяжність — близько 420 метрів, зокрема 173-метровий основний проліт без опор у руслі річки. Проєкт також охоплює приблизно 1,4 км нових під’їзних доріг на території двох країн.

Міст має по дві смуги руху в кожному напрямку, тротуари, систему водовідведення та під’їзні дороги. Проєкт передбачає нові міграційні офіси із залами очікування, санвузлами та відеоспостереженням, а також освітлення. За словами Букеле, споруду розраховано на понад 50 років експлуатації та спроєктовано зі стійкістю до землетрусів.

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Заміна переправи, яку закривали через повені

Попередній міст доводилося закривати під час сезонних паводків на річці Пас, яка формує частину кордону між Сальвадором і Гватемалою. Це переривало рух вантажівок, торговців і мандрівників маршрутом, що пролягає через Гватемалу до Мексики. Новий міст має зменшити залежність цього переходу від погодних умов.

Новий об’єкт назвали на честь генерала Мануеля Хосе Арсе — діяча боротьби за незалежність Сальвадору та першого президента Федеративної Республіки Центральної Америки. Букеле заявив, що переправою щороку користуються близько 1,5 млн транспортних засобів, а в прилеглих прикордонних громадах живуть приблизно 43 тис. людей. Будівництво, за даними місцевих видань, створило близько 1380 прямих і непрямих робочих місць.

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