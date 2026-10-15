Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі під час церемонії випуску Поліцейської академії 2026 року в Новому Каїрі заявив, що від 2014 року неодноразово говорив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу про необхідність створення палестинської держави. За його словами, така держава була б вигідною для всіх і сприяла б тривалому миру та стабільності в регіоні. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Регіональна безпека

Ас-Сісі також заявив, що стабільність Судану, Лівії та сектору Гази є вимогою арабської та єгипетської національної безпеки. Він наголосив, що регіон переживає значні й глибокі геополітичні зміни, які матимуть наслідки.

Президент Єгипту зазначив, що безпека Єгипту, Саудівської Аравії та держав Перської затоки взаємопов’язана. За його словами, будь-яка шкода одній з двох країн позначиться на іншій.

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Безпека Саудівської Аравії

Ас-Сісі заявив, що Каїр не погодиться на посягання на безпеку чи кордони Саудівської Аравії та відкидає будь-які загрози безпеці Червоного моря й міжнародним морським маршрутам. Він додав, що напади на королівство впливають на арабську та єгипетську національну безпеку.

За інформацією агентства, цього місяця хуситське угруповання з Ємену атакувало щонайменше п’ять саудівських аеропортів та інші об’єкти. Ці атаки призвели до людських втрат, матеріальних збитків і перебоїв в авіасполученні. Агентство також повідомило про атаки на енергетичні об’єкти Саудівської Аравії.

Ас-Сісі звернув увагу на ризики на південному й західному кордонах Єгипту. За його словами, Каїр докладав зусиль, щоб запобігти конфлікту в Судані між збройними силами країни та воєнізованими Силами швидкої підтримки, який триває з 2023 року.

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