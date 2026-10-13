Президент FIFA Інфантіно має шанси на переобрання без сильного суперника — Dawn

Президент FIFA Джанні Інфантіно може зберегти посаду після виборів у березні, оскільки його опоненти поки не знайшли впливового кандидата для боротьби за керівництво світовим футболом. Про це повідомляє Dawn із посиланням на AFP.

56-річний швейцарець прагне переобратися на четвертий і останній термін. Після презентації та швидкого згортання плану щодо залучення приватних інвестицій до чемпіонату світу він утратив підтримку низки футбольних асоціацій. Водночас Інфантіно зберігає ключову підтримку в Африці та Південній Америці.

Пошук кандидата

План FIFA Forward Enterprise, про який стало відомо в липні, передбачав створення комерційної дочірньої структури для управління найбільшими турнірами FIFA, зокрема чемпіонатом світу. Двоє жорстких критиків Інфантіно — президент УЄФА Александер Чеферін і, за даними AFP, очільник КОНКАКАФ Віктор Монтальяні — вирішили або, у випадку Монтальяні, як повідомляється, планують переобиратися на нинішні посади, а не балотуватися на пост президента FIFA.

Кандидати мають заявити про висунення до 18 листопада. Маркетинговий стратег Терренс Бернс, який працював із двома успішними заявками на проведення чемпіонату світу, сказав AFP, що Інфантіно має сильні позиції. Колишній керівник маркетингу Міжнародного олімпійського комітету Майкл Пейн зазначив, що відсутність серйозного суперника стала несподіванкою.

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Скарги та судові позови

Критики Інфантіно також ініціювали юридичні процедури у США та подали офіційні скарги до комітетів FIFA. Очільниця Норвезької футбольної федерації Лізе Клавенесс, яка давно критикує Інфантіно, відмовилася брати участь у виборах.

Клавенесс і норвезька федерація звернули увагу на три питання, спільною темою яких, за даними AFP, є дружба Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом. Венчурна компанія Джоша Кушнера, брата Джареда Кушнера — зятя Трампа, — мала стати головним інвестором FIFA Forward Enterprise.

Найбільшим ризиком для Інфантіно Бернс назвав позов УЄФА в американських судах щодо доступу до документів, пов’язаних із FIFA Forward Enterprise. FIFA активно заперечує вимоги у цій справі. Пейн також вважає, що відсутність підтримки з боку футбольних асоціацій Іспанії, Франції та Англії може зашкодити президенту FIFA.

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