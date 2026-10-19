Президент Франції Макрон прибув до Кувейту на початку турне Затокою — Anadolu Agency

Президент Франції Еммануель Макрон 19 жовтня прибув до Кувейту, звідки розпочав поїздку чотирма країнами Перської затоки. Про це повідомляє Anadolu Agency. За даними Кувейтського інформаційного агентства KUNA, він має провести переговори з еміром Кувейту шейхом Мешаалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом щодо зміцнення двосторонніх відносин.

Маршрут поїздки

Французьке президентство раніше повідомило, що турне Макрона триватиме з 19 до 21 жовтня. Після Кувейту він також відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Катар.

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Серед тем переговорів визначено регіональну стабільність, свободу судноплавства через Ормузьку протоку та енергетичну безпеку. Поїздка відбувається на тлі посилення напруженості в регіоні та перебоїв у морському русі через Ормузьку протоку, якою проходить значна частка світових поставок нафти.

Співпраця Кувейту і Франції

Кувейтське інформаційне агентство KUNA назвало офіційний візит французького президента важливою віхою у відносинах двох держав, які підтримують дипломатичні зв’язки з 1961 року — після здобуття Кувейтом незалежності. Країни співпрацюють у сферах оборони, безпеки, торгівлі, інвестицій та освіти. Франція також зберігає військову присутність у регіоні Перської затоки й має тривалі оборонні партнерства з кількома державами регіону.

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