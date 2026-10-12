Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що напруга напередодні парламентських виборів 27 жовтня може поглибити суспільний розкол. Він закликав громадян голосувати та наголосив, що політична конкуренція не повинна посилювати поляризацію.

Про це Герцог сказав в інтерв’ю ізраїльській газеті Yedioth Ahronoth, повідомляє Anadolu Agency. За його словами, виборчий період несе ризик радикалізації, яка може ще більше роз’єднати суспільство. Президент додав, що вірить у визнання результатів голосування всіма сторонами.

Заклик уникнути повторних виборів

Герцог пообіцяв докласти всіх зусиль, аби після виборів Ізраїль отримав стабільний уряд і не був змушений проводити нове голосування через нездатність сформувати стійку коаліцію. Він зазначив, що країна має серйозні національні виклики та повинна уникнути затяжного політичного глухого кута.

Водночас президент відмовився заздалегідь підтримати будь-який конкретний формат коаліції, зокрема уряд національної єдності. Він також повідомив про співпрацю з Центральною виборчою комісією щодо можливих спроб втручання у вибори — як усередині країни, так і ззовні. За словами Герцога, він обговорював можливі сценарії з головою комісії суддею Ноамом Сольбергом та представниками великих технологічних компаній.

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Заяви щодо Західного берега і справи Нетаньягу

Герцог також назвав неприйнятними напади на палестинців на окупованому Західному березі та «моральною плямою» насильство на цій території. Він сказав, що владі варто розглянути можливість застосування адміністративного затримання у деяких справах проти відповідальних за такі напади.

Окремо президент висловився щодо корупційного процесу проти прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Герцог заявив, що справу слід завершити угодою про визнання вини, і додав, що пропонував посередництво між сторонами, але Нетаньягу не відповів. Прем’єр перебуває під судом із травня 2020 року за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох справах; він заперечує порушення та називає звинувачення політично мотивованими.

На виборах 27 жовтня визначатиметься склад 120-місцевого Кнесету. Для формування парламентської більшості зазвичай потрібно щонайменше 61 місце.

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