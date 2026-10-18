Президент Ірану Масуд Пезешкіан 18 жовтня заявив, що кандидат на посаду міністра оборони Мехрдад Ахлакі Кетабчі нібито є в американському списку цілей для вбивства. Під час віртуального звернення до парламенту Ірану Пезешкіан висловив сподівання, що номінант зможе убезпечити себе та продовжити роботу над посиленням оборонних можливостей країни, повідомляє Anadolu Agency.

Розгляд кандидатури в парламенті

Пезешкіан закликав депутатів надати Ахлакі Кетабчі переконливий вотум довіри. За його словами, кандидатуру підтримують збройні сили Ірану, зокрема армія, Корпус вартових ісламської революції, міністерство оборони та структури безпеки.

Президент також заявив, що Іран не прагне атакувати інші держави, однак рішуче реагуватиме на будь-який напад на свою територію. Він наголосив, що оборона країни, на його думку, ґрунтується не лише на ракетах, а й на єдності та згуртованості суспільства.

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Санкції США та попередня посада

Мехрдад Ахлакі Кетабчі тривалий час працював на керівних посадах у міністерстві оборони Ірану. Раніше він очолював Організацію аерокосмічної промисловості Ірану та промислову групу Shahid Bagheri, яку пов'язують з іранською програмою балістичних ракет.

Сполучені Штати запровадили проти Ахлакі Кетабчі санкції через його діяльність, пов'язану з ракетною програмою Ірану. Його висунули на заміну колишньому міністру оборони Азізу Насірзаде, який загинув під час американсько-ізраїльських ударів по Ірану раніше цього року.

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