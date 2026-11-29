Президент італійського волейбольного клубу Sir Susa Scai Perugia Джино Сірчі заявив, що польський догравальник Каміль Семенюк наступного року виступатиме в Польщі. Як повідомляє Interia Sport, керівник клубу зазначив, що команда не діятиме всупереч бажанню волейболіста повернутися на батьківщину.

Заява президента клубу

Сірчі сказав це в інтерв’ю італійському телеканалу RAI після перемоги Perugia над Cucine Lube Civitanova з рахунком 3:0. За його словами, Семенюк повідомив клубу про намір продовжити кар’єру в Польщі та має залишити Perugia після нинішнього сезону.

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Наприкінці жовтня Сірчі вже розповідав TVP Sport, що спортсмен через свого менеджера Якуба Міхалака повідомив керівництву Perugia про бажання повернутися до Польщі. Тоді президент також заявив, що клуб контактує з агентом японського волейболіста Рана Такахасі.

Кар’єра в Perugia

Семенюк виступає за Sir Susa Scai Perugia з 2022 року. За даними Interia Sport, разом із клубом він здобув 13 трофеїв, зокрема двічі ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав волейбольну Лігу чемпіонів. Видання називає Asseco Resovia Rzeszów найбільш імовірним наступним клубом догравальника, однак про офіційне оголошення контракту не повідомлялося.

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