Президент Ізраїлю Герцог зустрівся в Баку з Алієвим — Jerusalem Post

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 14 жовтня прибув до Баку, Азербайджан, де зустрівся з президентом країни Ільхамом Алієвим і міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом аз-Заяні. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Переговори з Алієвим

Герцог і Алієв провели зустріч у Президентському палаці під час сьомого саміту Наради з взаємодії та заходів довіри в Азії. Як підтвердив офіс президента Ізраїлю, сторони обговорили шляхи поглиблення стратегічних відносин між двома державами, а також регіональні події й спільні зобов’язання щодо безпеки та стабільності в регіоні.

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Президент Ізраїлю подякував Алієву за теплий прийом та назвав Азербайджан прикладом стабільності й цінним голосом у міжнародній спільноті. Герцог заявив, що ізраїльсько-азербайджанські відносини формувалися роками та зберегли свою важливість у складні часи.

Зустріч із главою МЗС Бахрейну

Під час переговорів із аз-Заяні сторони обговорили необхідність зміцнення Авраамових угод і розширення миру та співпраці. Герцог також відзначив короля Бахрейну та наголосив на цінності відносин між Ізраїлем і Бахрейном.

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