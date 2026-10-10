Президент Кенії Руто представив програму авіаційного висіву дерев — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто оголосив про програму авіаційного висіву дерев, яка має пришвидшити відновлення лісів і допомогти країні досягти мети з вирощування 15 мільярдів дерев до 2032 року. Ініціатива охопить вирубані лісові ділянки та інші визначені території. Про це повідомляє Nation Kenya.

Руто представив програму 10 жовтня під час святкування Дня довкілля Mazingira Day на фермі Elgon Downs компанії Kenya Seed Company в Ендебессі, окрузі Транс-Нзоя. За його словами, у межах цьогорічних заходів Mazingira Day у країні висадили 5,3 мільйона дерев.

Супутники та штучний інтелект

Для авіаційного висіву влада планує застосовувати технології для визначення придатних місць. Також уряд має намір використовувати супутникові знімки та штучний інтелект, щоб картувати пріоритетні ділянки, стежити за ростом дерев і оцінювати рівень їхнього виживання.

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Президент заявив, що з початку реалізації ініціативи в Кенії висадили близько 2 мільярдів дерев. Він також повідомив, що влада шукає нові підходи для прискорення програми та підвищення виживання саджанців. До мобілізації громад для висаджування дерев залучили старійшин сіл.

Дані про виконання цілі

Посадовець Міністерства внутрішніх справ Реймонд Омолло під час заходів у лісі Ламбве в окрузі Хома-Бей навів оцінку в приблизно 2,2 мільярда висаджених дерев — це 14,7% від національної цілі. За його словами, старійшини сіл висадили 7,7 мільйона дерев у понад 77 тисячах сіл.

У Хома-Бей під час Mazingira Day висадили майже 6 тисяч дерев за цільового показника 10 тисяч. В окрузі Ньєрі повідомили про висадження 416 600 дерев. Місцевих жителів закликали реєструвати висаджені дерева у мобільному застосунку Jaza Miti, щоб вести облік результатів програми.

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