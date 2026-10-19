Президент Христодулідіс заявив про серйозну демографічну проблему Кіпру — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що країна зіткнулася з дуже серйозною демографічною проблемою, а показник народжуваності опустився до найнижчого рівня з 2017 року. На відкритті громадського дитячого садка в Лімасолі він сказав, що уряд працює над цим питанням за конкретним планом, повідомляє Cyprus Mail.

Народжуваність нижча за рівень відтворення

За словами Христодулідіса, коефіцієнт народжуваності становить 1,3 дитини на жінку, тоді як для відтворення населення кожні 25 років він має бути не нижчим за 2,1. Дані Статистичної служби Кіпру свідчать, що у 2024 році цей показник дорівнював 1,4 дитини на жінку — стільки ж, скільки роком раніше. Він залишається нижчим за рівень відтворення з 1995 року.

Кількість народжень на Кіпрі скоротилася з 10 241 у 2023 році до 9 766 у 2024-му та 9 230 торік. Природний приріст населення, тобто різниця між народженнями та смертями, минулого року становив 2 426 осіб, тоді як щорічна кількість смертей перевищує 6 000.

Для досягнення коефіцієнта 2,1 країні потрібно було б понад 14 тисяч народжень на рік. За даними видання, Кіпр не досягав такого рівня від початку ведення статистики у 1974 році.

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Зростання населення забезпечує міграція

Населення країни водночас зростає переважно завдяки міграції: торік воно збільшилося на 1,7% — приблизно до 983 тисяч осіб, а чиста міграція становила 13 588 людей. Частка жителів віком від 65 років зросла з 11,3% у 2000 році до 18,3% торік. Водночас частка дітей до 15 років зменшилася з 22,3% до 15,2%.

Останній пакет підтримки, який просував Христодулідіс, оцінювали у 50 млн євро. Він передбачав щомісячну виплату 200 євро матерям віком до 30 років, а також допомогу при народженні дитини — від 1 000 євро за першу до 2 000 євро за третю.

Заступниця міністра соціального забезпечення Тіна Павлу заявила, що законопроєкт може з наступного року поширити право на допомогу на дітей ще приблизно на 17 тисяч сімей, у яких виховуються 23 500 дітей.

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