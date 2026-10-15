Президент Кіпру допустив скорочення проєкту бюджету ЄС на понад 200 млрд євро — RMF24

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс допустив, що остаточний компроміс щодо наступного бюджету Європейського Союзу може передбачати скорочення на 10–12% від початкової пропозиції Європейської комісії. За даними RMF24, зменшення на 12% означало б понад 200 млрд євро менше, ніж передбачав початковий проєкт Єврокомісії.

Позиція 17 держав ЄС

Перед переговорами щодо бюджету Італія та Румунія організували зустріч лідерів 17 країн із групи «друзів згуртованості», до якої входить і Польща. За підсумками зустрічі держави ухвалили спільну позицію із закликом сформувати амбітний, справедливий і збалансований бюджет ЄС, здатний відповідати на нові виклики без послаблення чинних політик Союзу.

У заяві групи йдеться про захист коштів, передбачених національними та регіональними партнерськими планами, зокрема для політики згуртованості й сільського господарства. Це фінансування спрямоване на інвестиції, розвиток менш розвинених регіонів і підтримку фермерів. Водночас учасники групи не відкидають усіх можливих скорочень, але наполягають на захисті цих напрямів та правилах ефективного використання коштів ЄС.

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Пропозиції щодо скорочень

Ірландське головування в суботу запропонувало зменшити початковий проєкт Єврокомісії приблизно на 8%, або на 141 млрд євро. Христодулідіс заявив, що такий варіант не є рішенням, на яке, за його словами, погоджуються, однак масштаб скорочень у межах компромісу може зрости до двозначного рівня.

Щонайменше настільки ж значних заощаджень від початку вимагають Німеччина та інші держави — чисті платники до бюджету ЄС. Вони вважають, що скорочення мають стосуватися також сільськогосподарської політики та фінансування бідніших регіонів.

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