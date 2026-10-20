Президент Кіпру Христодулідіс прагне зрушень на зустрічі з Ерхюрманом — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс має зустрітися з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом у Нікосії у вівторок об 11:00. Перед переговорами Христодулідіс заявив, що йде на зустріч із єдиною метою — досягти позитивних зрушень, повідомляє Cyprus Mail.

Пропозиція ООН

У понеділок Христодулідіс повідомив, що ООН запропонувала дати спільної зустрічі лідерів двох громад Кіпру з особистою посланницею генерального секретаря ООН Марією Анхелою Ольгін. За його словами, грецько-кіпрська сторона вже надала позитивну відповідь на цю пропозицію.

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Нові пункти пропуску

Президент також прокоментував можливість оголошення про відкриття чотирьох нових пунктів перетину. Він заявив, що грецько-кіпрська сторона готова рухатися далі за умови позитивної відповіді турецько-кіпрської сторони.

Христодулідіс додав, що його сторона готова просуватися й щодо інших питань, які порушував генеральний секретар ООН. Серед них — зміст переговорів, методологія їх проведення та заходи зі зміцнення довіри.

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