Президент Кіпру Христодулідіс зустрінеться з Ерхюрманом — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман у вівторок проведуть зустріч на Кіпрі напередодні візиту особистої посланниці генерального секретаря ООН Марії Анхели Ольгін. Зустріч запланована на 11:00 в офісах Місії добрих послуг ООН, повідомляє Cyprus Mail.

Участь технічних комітетів

У межах зустрічі Христодулідіс та Ерхюрман також спільно поспілкуються з членами технічних комітетів у справах молоді та культурної спадщини, а також із представниками консультативного органу громадянського суспільства.

Переговорам передувала зустріч Христодулідіса зі спеціальним представником генсека ООН і главою миротворчих сил ООН на Кіпрі Хассімом Діаньє. Під час розмови президент повторив занепокоєння уряду через порушення або спроби порушення статус-кво в буферній зоні з боку турків-кіпріотів та наголосив на необхідності припинити такі інциденти.

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Візит посланниці ООН

Христодулідіс має окремо зустрітися з Ольгін у п’ятницю. Також уже заплановано спільну зустріч президента Кіпру, Ерхюрмана та посланниці ООН.

Напередодні уряд Кіпру закликав детально обговорити, як зробити його пропозицію щодо Вароші прийнятною для турків-кіпріотів, а не зосереджуватися на підставах для її відхилення. Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив, що ця пропозиція може забезпечити негайні й відчутні вигоди для обох громад. Христодулідіс також зазначав, що ініціатива щодо Вароші залишається чинною та відрізняється від пропозиції 2005 року.

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