Президент Кіпру заявив, що план щодо Вароші не повторює пропозицію 2005 року — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його пропозиція передати закритий район Вароша під управління ООН, відкрити його для заселення та передати порт Фамагусти під контроль Європейського Союзу не повторює ініціативу 2005 року. Про це він сказав представникам грецько-кіпрської муніципальної ради Фамагусти у вигнанні, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Христодулідіса, нинішня пропозиція спирається на попередні обговорення, тому може містити елементи старих ініціатив, однак не є тотожною пропозиції 2005 року. Він додав, що попередня ініціатива свого часу просунулася до етапу, який наближав сторони до можливого результату.

Пропозиція залишається чинною

Президент Кіпру визнав, що після останньої зустрічі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом початковою реакцією була відмова. Водночас він наголосив, що пропозицію не відкликано, і висловив готовність обговорювати з муніципальною радою її доповнення та зміни для досягнення позитивного результату.

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Христодулідіс також повідомив про подану ним пропозицію щодо пунктів перетину. Він заявив, що готовність до сміливих заходів зі зміцнення довіри може прокласти шлях до врегулювання кіпрського питання. На вівторок була запланована його зустріч з Ерхюрманом, а під час перебування на острові посланниці ООН Марії Анхели Ольгін очікувалася тристороння зустріч.

Позиція турецько-кіпрської сторони

Ерхюрман раніше заявив, що відхилив ініціативу, оскільки вона, на його думку, не передбачає набуття чинності регламентом ЄС про пряму торгівлю. Він зазначив, що контроль ЄС над портом міг би відкрити шлях для прямої торгівлі, однак назвав запропонований баланс неприйнятним.

Регламент про пряму торгівлю, який досі залишається на розгляді, передбачає можливість для товарів турків-кіпріотів, сертифікованих їхньою торговою палатою, експортуватися до Європи через Зелену лінію з преференційним режимом на єдиному ринку ЄС. Ерхюрман також стверджував, що подібну формулу пропонували 2006 року.

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