Президент Кіпру закликав громади подати проєкти на €3,5 млрд — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс закликав громади подавати проєкти для нового раунду фінансування розвитку загальним обсягом €3,5 млрд. Про це він заявив під час візиту до села Сікопетра на Кіпрі, повідомляє Cyprus Mail.

Подання проєктів до вересня

Хрістодулідіс виступив на відкритті громадського парку Пророка Іллі та майданчика для мініфутболу. За його словами, у новому періоді уряд ухвалюватиме рішення щодо проєктів по всьому Кіпру на вказану суму.

Президент закликав місцеву раду подати власні ініціативи або спільні проєкти із сусідніми громадами, щоб їх могли затвердити наступного вересня. Він також заявив, що сільські та гірські райони є пріоритетом уряду.

Інфраструктура для сіл

Як приклад підтримки таких територій Хрістодулідіс навів рішення 2024 року зберегти початкову школу в Кампосі, де тоді навчався один учень. За його словами, нині в школі стало значно більше дітей, оскільки вона привабила до села молодих батьків.

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Президент заявив, що громадам, зокрема в районі Лімасола, потрібна інфраструктура, аби молоді пари могли повернутися до сіл. За його словами, мета полягає в тому, щоб чисельність населення сіл перевищувала 120 людей. Внесок громади у проєкти розвитку знизили до 5%.

Також Хрістодулідіс заявив про підтримку оснащення клініки при громадському стадіоні. Він попросив місцеву раду визначити обсяг коштів, потрібних на дослідження для облаштування громадських туалетів. Реконструкцію будинку під офіс і тематичний музей, за його словами, підтримають після підготовки планів та отримання дозволів.

Президент також повідомив, що питання розширення дороги між Палахорі та Сікопетрою або створення нового сполучення з Аплікі належить до компетенції губернатора району Нікосії Костянтіноса Їоркаджиса. Хрістодулідіс пообіцяв повернутися, щоб оцінити можливість поетапного виконання робіт.

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