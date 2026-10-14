Президент Колумбії звільнив командувача поліції після втечі 41 затриманого — The Rio Times

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья звільнив командувача поліції Санта-Марти полковника Джейсона Хайрда Лопеса Пуерто після втечі 41 затриманого з поліцейського ізолятора в місті. Втеча сталася близько першої години ночі 12 жовтня. Про це повідомляє The Rio Times.

Серед утікачів був Маріо Алехандро Мендес Агілар, відомий за псевдонімом Монголо. Влада називає його одним із керівників збройного угруповання Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, або ACSN, також відомого як Los Pachenca. Його провину не встановлено. Пояснюючи кадрове рішення, президент також згадав блокування дороги в Тасахері, з яким поліція не впоралася, і заявив, що в його уряді немає місця боягузтву.

Розшук утікачів

Влада департаменту Магдалена оголосила винагороду до 50 млн колумбійських песо за Монголо та ще одного втікача на прізвисько Ель Гуахіро. Мер Санта-Марти Карлос Пінедо Куельйо ввечері 13 жовтня повідомив, що 12 утікачів повторно взяли під варту, а 29 залишалися на волі.

Втеча відбулася на тлі операції уряду проти ACSN. У вересні де ла Еспріелья відмовився від переговорів з угрупованням, а після оголошеного ним збройного страйку наказав посилити військову присутність у Санта-Марті. За даними The Rio Times, президент повідомляв про 2 500 силовиків у місті та 23 затримання ймовірних учасників групи.

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Операція проти ACSN

Уряд пропонує 3 млрд колумбійських песо за відомості, що приведуть до лідера ACSN Фреді Кастільйо Каррільйо, відомого як Піночо. Влада вважає його головним керівником угруповання.

13 жовтня президент заявив, що поліція та військові, які співпрацювали з Управлінням боротьби з наркотиками США, вилучили поблизу національного парку Тайрона близько тонни кокаїну. Він пов’язав цю партію з ACSN.

Правозахисник Лербер Дімас Васкес сказав El Espectador, що втеча могла бути пов’язана з поспішним переведенням затриманих до тимчасового центру, не готового до їхнього розміщення. Дослідник конфліктів Луїс Фернандо Трехос зі свого боку заявив виданню, що інцидент засвідчив нестачу спроможностей міської влади.

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