Президент Лай назвав умову виплати 10 тисяч тайванських доларів — Taipei Times

Президент Тайваню Вільям Лай заявив, що громадяни Тайваню та резиденти, які мають право на виплату, можуть отримати по 10 тисяч тайванських доларів до Нового року за місячним календарем. Для цього законодавчий орган має завершити розгляд загального бюджету на наступний рік до 5 січня, повідомляє Taipei Times.

За словами речника Демократичної прогресивної партії Джастіна Ву, Лай сказав про це на засіданні Центрального комітету партії в Тайбеї. Виплата є частиною запропонованого адміністрацією бюджету, тому її терміни безпосередньо залежать від голосування законодавців.

Виплату назвали бонусом від ШІ

Лай пов'язав ініціативу зі зростанням економіки, яке значною мірою забезпечує сектор штучного інтелекту. Президент заявив, що експорт Тайваню цього року може досягти рекордних 900 мільярдів доларів США. За його даними, минулого місяця обсяг експорту становив рекордні 87,72 мільярда доларів США.

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Президент назвав виплату «бонусом від ШІ» та наголосив, що економічні вигоди від розвитку галузі мають бути розподілені серед населення без шкоди для державних фінансів. Виконавчий юань уже створив робочу групу для підготовки механізму виплат, який може бути готовий до початку свят 2 лютого.

Суперечка щодо суми виплат

Адміністрація також пропонує фінансувати інфраструктурні проєкти у сфері ШІ та фонд розвитку малого бізнесу обсягом 100 мільярдів тайванських доларів. Фонд має сприяти впровадженню цифрових технологій і налагодженню зв'язків між новими та традиційними галузями.

Міністерка фінансів Чжуан Цуй-юнь захистила відмову уряду від пропозиції фракції Гоміндану виплатити по 20 тисяч тайванських доларів. За її словами, такий варіант потребував би додаткового бюджету й збільшив би державний борг. Вона також повідомила, що за перші дев'ять місяців року державні доходи зросли на 700 мільярдів тайванських доларів, однак після змін до закону про розподіл доходів 250 мільярдів припадають на центральний уряд, а 450 мільярдів — на місцеві органи влади.

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