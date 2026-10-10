Президент Лай: оборона Тайваню має стримати війну — Al Jazeera

Президент Тайваню Лай Цінде у промові до Національного дня в Тайбеї заявив, що нарощування інвестицій в оборону спрямоване на стримування війни, а не на провокації. Тайвань, за його словами, прагне миру, але не відмовиться від свободи та не прийме підпорядкування іншій стороні, повідомляє Al Jazeera.

Рекордний оборонний бюджет

Уряд Лая передбачив на оборону в 2027 році рекордні 1,1 трлн нових тайванських доларів, або 34,5 млрд доларів США. Це становить понад 3% валового внутрішнього продукту острова.

Перед виступом над столицею пролетіли тайванські винищувачі та два вертольоти Chinook, які несли великі прапори Тайваню. Промова відбулася перед тисячами людей, серед яких були іноземні дипломати.

Тиск Пекіна

Лай заявив, що Китай посилює тиск за допомогою військової активності та дій у «сірій зоні», намагаючись змінити статус-кво в Тайванській протоці. Він наголосив, що мир не може ґрунтуватися лише на побажаннях, а терпимість не повинна давати змогу агресору дедалі більше просуватися вперед.

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Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, не відмовлявся від застосування сили для захоплення острова і називає Лая «сепаратистом». Китайська сторона також відхилила його пропозиції щодо переговорів.

Президент Тайваню привітав переговори між Сполученими Штатами та Китаєм, але зазначив, що вони мають передбачати повагу до права жителів Тайваню на існування. Він також закликав демократії Індо-Тихоокеанського регіону об'єднуватися для збереження миру та стабільності.

США залишаються найважливішою опорою Тайваню у сфері безпеки, хоча майже 50 років тому Вашингтон перевів офіційні дипломатичні відносини з Тайбея до Пекіна. Тайвань очікує на схвалення президентом США Дональдом Трампом постачання озброєнь на 14 млрд доларів, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot.

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