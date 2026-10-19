Президент Лай заявив про тиск Пекіна на Палау — Taipei Times

Президент Тайваню Вільям Лай під час церемонії відкриття нового корпусу Меморіальної лікарні Шін Конг Ву Хо-су в Тайбеї заявив, що Палау зберігає підтримку Тайваню попри значний тиск з боку Пекіна. За його словами, Китай намагався впливати на президентські вибори в тихоокеанській острівній державі через проникнення та тактику «єдиного фронту», повідомляє Taipei Times.

На заході був присутній президент Палау Сурангел Віппс-молодший. Лай зазначив, що Віппс багато років послідовно підтримує Тайвань на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН та на Форумі тихоокеанських островів. Президент Тайваню додав, що така позиція Палау мала свою ціну через тиск Китаю.

Заяви про тиск Китаю

В інтерв’ю Politico, опублікованому в четвер, Віппс заявив, що Пекін погрожував Палау «наслідками» через просування тайванської незалежності. За його словами, китайський посол заявив, що Китай може забезпечити Палау мільйон туристів і збудувати потрібні країні готелі, а також погрожував відповідними діями в разі відмови від його вимог.

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Віппс також повідомив Politico, що Пекін намагався схилити уряд Палау до розриву дипломатичних відносин із Тайванем. Він заявив, що суверенітет Палау не має опинятися під загрозою через дипломатичне визнання Тайваню. Палау є одним із 12 дипломатичних союзників Тайваню та одним із трьох таких партнерів у Тихому океані.

Медична співпраця

Лай пов’язав підтримку Тайваню з боку Палау, зокрема, з багаторічною співпрацею у сфері охорони здоров’я. Від 2007 року лікарня Шін Конг направляє до Палау медсестер і реалізує програми підтримки направлень пацієнтів для екстреної та інтенсивної медичної допомоги. Заклад також допомагає Палау планувати будівництво нового національного госпіталю.

За словами Віппса, лікарня направила до Палау понад 450 медичних працівників і надала місцевим жителям понад 15 тисяч медичних послуг. Президент лікарні Хоу Шен-мо повідомив, що партнерство також сприяло більш ніж 6,5 тисячі направлень пацієнтів на лікування. Віппс зазначив, що передача клінічних знань і технічні обміни підвищили рівень медичної допомоги в країні.

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