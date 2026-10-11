Президент Лі Чже Мьон пообіцяв зберегти пряме спілкування з громадянами — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що не відмовиться від прямих контактів із громадянами та комунікації через соціальні мережі, хоча його стиль спілкування зазнає критики. У дописі в X у суботу ввечері він зазначив, що й надалі відвідуватиме райони, де живуть звичайні люди, з мінімальним супроводом охорони.

Спілкування без дистанції

Як повідомляє Korea Herald, Лі Чже Мьон визнав, що його можуть критикувати за брак належної президентської гідності чи авторитетності. Водночас він наголосив, що президент є передусім головним державним службовцем народу.

Президент також пояснив, що зустрічі з людьми в незаможних районах і можливість особисто бачити їхні щоденні труднощі нагадують йому про відповідальність, пов'язану з керівництвом країною. За його словами, такі контакти з людьми, які мають мало влади й статків, але тяжко працюють, є для нього важливими.

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Згадка про Но Му Хена

У дописі Лі Чже Мьон згадав покійного президента Но Му Хена, якого також критикували та висміювали через неформальне спілкування з громадянами в онлайн-коментарях. За словами чинного президента, Но Му Хен, як повідомлялося, навіть уникав відвідин традиційних ринків, щоб попередні перевірки безпеки та заходи охорони не створювали незручностей для людей.

Лі Чже Мьон додав, що політика й влада мають служити насамперед менш привілейованим верствам суспільства, а не впливовим людям на високих посадах.

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