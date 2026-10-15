Президент Лі Чже Мьон закликав обговорити визнання різних форм сімей — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав до ширшої дискусії про визнання різних форм сімей. Під час заходу з презентації урядової демографічної стратегії він поставив під сумнів практику називати «нормальними» сім’ї, утворені шлюбом чоловіка та жінки. Про це повідомляє Korea Herald.

Лі запропонував обговорити, якою мірою суспільство має визнавати та приймати інші форми сімей. За даними опитування Hankook Research, проведеного у травні, більшість респондентів назвали «нормальними» 10 із 13 запропонованих типів сімей. Водночас альтернативні, одностатеві сім’ї та сім’ї пар, які проживають разом без шлюбу, отримали менш як 50% підтримки. У дослідженні слово «нормальні» використовували для вивчення суспільних поглядів, а не для оцінки сімей.

Ставлення до сімей з неодруженими батьками

Частка респондентів, які приймають сім’ї з неодруженими матерями, зросла з 56% у 2022 році до 60% цього року. Для неодружених батьків цей показник підвищився з 54% до 59%. Найнижчий рівень прийняття серед опитаних зафіксували щодо одностатевих сімей — 28%.

Президентка Корейської асоціації сімей неодружених матерів Кім Мін Чжон заявила, що ставлення до неодружених матерів і батьків поліпшується, однак деякі сім’ї досі вважають свої обставини приводом для сорому. За її словами, потрібні подальші зміни, аби батьки та їхні діти не стикалися з дискримінацією у школах і суспільстві.

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Партнерства поза шлюбом

У Південній Кореї сімейні зв’язки традиційно визначалися кровною спорідненістю та шлюбом. Водночас зростання кількості одноосібних домогосподарств посилило заклики визнати стосунки, засновані на спільному житті та взаємній турботі. У 2025 році в країні налічувалося 8,24 млн таких домогосподарств, або 36,6% від усіх домогосподарств; майже 30% людей, які жили самі, були віком від 65 років.

У квітневому звіті Дослідницької служби Національної асамблеї звернули увагу на ризики соціальної ізоляції та прогалини в догляді за літніми людьми, які живуть самі. У документі закликали змінити законодавство для захисту стосунків догляду поза шлюбом і кровною спорідненістю, зокрема у питаннях медичної допомоги та житла.

Опитування Hankook Research показало, що 42% респондентів вважали «нормальними» альтернативні сім’ї — людей, які ведуть спільне господарство без кровних, шлюбних чи усиновлювальних зв’язків. Частка тих, хто не погоджувався з таким визначенням, зменшилася з 48% у 2022 році до 41% цього року. У 2023 році до Національної асамблеї внесли перший законопроєкт про життєве партнерство, однак його не ухвалили до завершення каденції попереднього складу парламенту в травні 2024 року, після чого документ відхилили.

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