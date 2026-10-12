Президент Лі наказав розслідувати заяви про ін’єкції на заводі в Ульсані — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наказав ретельно розслідувати повідомлення про те, що працівникам заводу автомобільних акумуляторів в Ульсані нібито неодноразово вводили препарати для виведення важких металів, видаючи їх за вітамінні уколи. Про це Korea Herald повідомила з посиланням на старшу речницю президента Кан Ю Чжон.

Перевірка умов праці та медоглядів

Перед дорученням президента Міністерство зайнятості та праці доповіло йому про вжиті заходи та подальший план дій. Лі доручив міністерству й слідчим органам перевірити вплив небезпечних речовин на працівників, обставини проведення ін'єкцій, а також можливе приховування результатів медичних обстежень.

Президент також наказав ужити суворих заходів відповідно до закону, якщо порушення буде встановлено. За словами Кан, Лі назвав описану практику серйозним порушенням прав людини, яке не можна допустити, та заявив про ймовірне приховування ризиків побічних ефектів хелатної терапії і даних про контакт працівників із небезпечними речовинами.

Повідомлення MBC та позиція компанії

Доручення пролунало після репортажу місцевого телеканалу MBC. Канал повідомив, що працівникам акумуляторного заводу DN Automotive в Ульсані перед обов'язковими медоглядами нібито неодноразово робили ін'єкції препаратів для виведення з організму важких металів, зокрема свинцю. За цими повідомленнями, працівникам їх представляли як вітамінні уколи.

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Такі ін'єкції могли штучно знижувати рівень свинцю в крові перед обов'язковими обстеженнями та приховувати масштаби контакту персоналу з небезпечними речовинами. Як передала Кан, Лі також розкритикував компанію за ймовірне застосування таких практик для проходження перевірок робочого середовища, попри концентрацію свинцю, що під час виробництва нібито більш ніж уп'ятеро перевищувала допустимий рівень.

DN Automotive заперечила примушування працівників до ін'єкцій і заявила, що лікування було добровільним. Лі також доручив перевірити, чи застосовували подібні практики на інших підприємствах, і посилити захист здоров'я та прав працівників від спроб обійти правила безпеки праці.

Хелатна терапія допомагає виводити важкі метали з організму, але може мати серйозні побічні ефекти, зокрема ушкодження нирок. Зазвичай її застосовують у разі значного отруєння важкими металами.

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