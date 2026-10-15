Президент Лі призначив главу Агентства з розслідування тяжких злочинів — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон затвердив Кім Чі Йона першим керівником Агентства з розслідування тяжких злочинів. Посада залишалася вакантною протягом двох тижнів після запуску нового органу, повідомляє Korea Herald.

Призначення після додаткової перевірки

За словами речниці президента Кан Ю Чжон, затвердження відбулося через 38 днів після того, як міністр внутрішніх справ Юн Хо Чжон рекомендував кандидатуру Кіма. Лі Чже Мьон доручив провести додаткову перевірку після того, як представники жорсткого крила ширшого правлячого блоку виступили проти призначення.

Вони стверджували, що ймовірні зв’язки Кім Чі Йона з колишнім президентом Юн Сок Йолем можуть зашкодити курсу уряду на реформування прокуратури. У Чхонвадє згодом заявили, що додаткова перевірка встановила неправдивість звинувачень проти Кіма.

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Розгляд у парламенті

Президент передав кандидатуру Кіма до Національних зборів 1 жовтня. У середу парламентський комітет з державного управління провів слухання щодо його призначення, а наступного дня ухвалив звіт, який містив як позитивні, так і негативні оцінки кандидата.

Частина депутатів правлячої Демократичної партії Кореї разом з опозицією ставила під сумнів відповідність Кім Чі Йона посаді. Партія відновлення Кореї офіційно виступила проти його призначення.

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