Президент Лі заявив про неминучість підвищення ставки — Channel NewsAsia

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що країна не зможе уникнути підвищення базової процентної ставки найближчим часом. На засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня, він пояснив це потребою скоротити розрив між ставками Південної Кореї та США, повідомляє Channel NewsAsia.

Розрив між ставками

Нині базова ставка в Південній Кореї становить 3,00%, тоді як цільовий діапазон ставки федеральних фондів США — від 3,75% до 4,00%. Лі зазначив, що ситуація, за якої корейська ставка нижча за американську, трапляється нечасто, тому розрив, на його думку, необхідно скоротити.

Президент також вказав на жорстку монетарну політику Федеральної резервної системи США та глобальний тиск, пов’язаний із борговими проблемами. Водночас він висловив занепокоєння зростанням заборгованості домогосподарств і ризиками неплатежів.

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Незалежність центробанку

Процентні ставки в країні незалежно встановлює Банк Кореї. Заява президента стала незвичним політичним втручанням у сферу монетарної політики та може посилити увагу до незалежності центробанку.

За оцінками аналітиків, Банк Кореї розглядає подальше посилення монетарної політики після двох поспіль підвищень ставки. Представник Банку Кореї не надав негайного коментаря на запит журналістів. Лі назвав глобальне посилення монетарної політики явищем, яке, на його думку, може тривати тривалий час.

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