Президент Лі закликав посилити боротьбу з насильницькими злочинами — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав державні органи терміново розробити надзвичайні заходи для протидії насильницьким злочинам після серії нападів у країні. Під час щотижневої наради з помічниками він заявив, що влада має діяти з рішучістю, прирівняною до оголошення війни таким злочинам, повідомляє Korea Herald.

Напад в Інчхоні

Одним із приводів для заяви став напад із ножем у великому торговельному комплексі в районі Куволь-дон міста Інчхон. Унаслідок інциденту, що стався у вівторок, постраждали вісім людей. Серед них — жінка віком близько 20 років, яка після екстреної операції залишалася без свідомості.

За даними видання, 59-річний підозрюваний раніше відбув чотирирічне ув’язнення за спробу вбивства колишньої дружини. На момент нападу він носив електронний браслет для контролю. Лі того ж вечора відвідав поліцію Інчхона та закликав спрямувати всі наявні ресурси на запобігання насильницьким злочинам і оперативне реагування на такі випадки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірка механізмів захисту

Президент запропонував створити міжвідомчу робочу групу для боротьби зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї, стосунках або на роботі, а також із невибірковими нападами на незнайомців. Він також доручив перевірити, чи не мають чинні механізми запобігання злочинам і захисту потерпілих критичних прогалин.

Окремо Лі наказав оцінити, чи належно працюють захисні пристрої, які надають потерпілим, та чи достатньо влада контролює осіб із високим ризиком насильства, зокрема тих, хто зобов’язаний носити електронні браслети. Він закликав посилити кадрові, організаційні й технічні можливості служб екстреного реагування.

Після інших тяжких інцидентів у Сеулі та на острові Чеджу Національне поліцейське агентство розпорядилося провести загальнонаціональну перевірку справ, пов’язаних зі сталкінгом, насильством під час побачень і домашнім насильством, зокрема щодо наявності належних заходів захисту потерпілих.

Читай нас у