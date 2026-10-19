Президент Лі закликав швидко повернути воєнне командування — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав якнайшвидше повернути країні оперативний контроль над її військами у воєнний час від США. Він наголосив, що цей процес коректніше називати не передачею, а поверненням або відновленням контролю, повідомляє Korea Herald.

Повернення оперативного контролю

Під час зустрічі з журналістами у президентському пресцентрі Чхунчхугван Лі заявив, що Південна Корея має достатні можливості для самостійного командування власними силами в умовах війни. За його словами, консультації між Сеулом і Вашингтоном загалом рухаються до повернення такого контролю, хоча процес буде складним.

Адміністрація Лі прагне завершити процес до кінця свого п’ятирічного терміну у 2030 році. Водночас командувач Збройних сил США в Кореї генерал Ксав’є Брансон минулого тижня застеріг від поспіху, пославшись на нові вимоги через розвиток безпекових загроз, зокрема ракетних можливостей КНДР.

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Розбіжності зі США

Лі визнав, що Вашингтон наголошує на готовності Південної Кореї до незалежного управління військовими операціями. Водночас він вважає, що оцінювання та розвиток таких спроможностей має бути відповідальністю самого Сеула. Президент назвав військовий суверенітет одним з основних елементів державного суверенітету.

Також Лі применшив значення повідомлень про напруження в обміні розвідданими між Південною Кореєю та США щодо ядерної діяльності КНДР. Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила збій у передаванні такої інформації, однак заперечила ширші обмеження співпраці в інших сферах.

Позиція щодо CPTPP

Окремо президент підтвердив намір Південної Кореї приєднатися до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство. Він зазначив, що влада відклала заплановану на листопад подачу заявки, щоб обговорити ризики з фермерами та рибалками, які можуть зазнати втрат через посилення конкуренції. Для вступу країні потрібна згода всіх 12 чинних учасників угоди, серед яких є Японія.

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