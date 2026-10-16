Президент Лі закликав внести демократичні рухи до Конституції — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон 16 жовтня закликав Національні збори розпочати обговорення конституційної реформи, яка передбачала б внесення до преамбули Конституції згадок про демократичні рухи країни. Заяву він зробив у Пусані на церемонії з нагоди 47-ї річниці демократичного повстання Бума, повідомляє Korea Herald.

Заклик до конституційної реформи

Лі запропонував закріпити у преамбулі Конституції повстання Бума 1979 року та Рух за демократизацію в Кванджу 1980 року. За його словами, це було б мінімальним кроком, потрібним для збереження пам’яті про боротьбу громадян за демократію та народний суверенітет.

Президент також закликав парламент оперативно почати збирати громадську думку та провести обґрунтоване обговорення змін до Основного закону. Раніше запропонована правлячою Демократичною партією Кореї конституційна поправка не пройшла Національні збори у травні. Конституцію Південної Кореї востаннє змінювали 1987 року.

Лі також виступає за заміну чинної системи одного п’ятирічного президентського терміну на модель, за якої президент може обіймати посаду два поспіль чотирирічні терміни. Водночас під час церемонії він зосередився саме на визнанні історичних демократичних рухів.

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Річниця повстання Бума

Повстання Бума почалося 16 жовтня 1979 року зі студентських протестів у Пусанському національному університеті, а згодом поширилося на Масан, нині частину міста Чханвон, та інші райони провінції Південний Кьонсан. Учасники виступали проти системи Юсін президента Пак Чон Хі, яка посилила президентську владу та запровадила значні обмеження політичних свобод.

Влада жорстко придушила протести: у Пусані запровадили воєнний стан, а 1058 людей затримали. У Масані та Чханвоні застосували гарнізонний указ для залучення військових проти протестувальників. Через десять днів після початку демонстрацій Пак Чон Хі був убитий, що поклало край режиму Юсін.

Південна Корея визначила 16 жовтня національним пам’ятним днем у 2019 році. Офіційні церемонії до річниці повстання щороку проводять почергово в Пусані та Чханвоні.

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