Президент Лі заперечив зміну Конституції для переобрання — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що не має наміру домагатися конституційних змін для можливості переобратися на новий термін. Про це він написав у соцмережі X, реагуючи на побоювання щодо можливого послаблення реформ, повідомляє Korea Herald.

Лі Чже Мьон наголосив, що для перегляду Конституції потрібна підтримка щонайменше 200 законодавців, зокрема представників опозиції, тому таке рішення не може бути ухвалене на його власний розсуд. Він закликав не зважати на припущення про конституційну реформу заради переобрання чи політичного перегрупування.

Позиція щодо реформи влади

Президент також зазначив, що парламентська або напівпрезидентська система не є його бажаним напрямом конституційної реформи. Раніше він неодноразово заперечував наміри продовжити своє перебування на посаді через зміну основного закону країни. Водночас опозиція висувала такі звинувачення.

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Лі заявив, що його адміністрація просувалася в реалізації порядку денного швидше, ніж обіцяла, але надто радикальне або поспішне проведення реформ могло б спричинити втому. Він попросив називати конкретні напрями, які потребують доопрацювання, та пообіцяв оперативно втілювати можливі зміни.

Зміни у системі правосуддя

Коментуючи реформу прокуратури, Лі Чже Мьон назвав себе «найбільшою жертвою попередньої адміністрації та деяких недобросовісних політичних прокурорів». Водночас він підкреслив, що розслідування та висунення обвинувачень залишаються необхідними для підтримання суспільного порядку.

За його словами, практична реформа має забезпечити належну роботу інституцій, мінімізувавши побічні наслідки та можливості для зловживань. 2 жовтня в країні почали роботу Агентство з розслідування тяжких злочинів і Служба державного обвинувачення — у межах реформи, яка після 78 років розділила слідчі та прокурорські повноваження.

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