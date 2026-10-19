Президент Лівану Жозеф Аун заявив у Баабді, Ліван, що Ізраїль не дотримується рамкової угоди, укладеної в червні за посередництва США, а на півдні країни щодня тривають порушення. Він наголосив, що Ліван і надалі підтримує дипломатичне врегулювання.

Заява президента Лівану

Аун зробив цю заяву під час зустрічі з генеральним секретарем Ліги арабських держав Набілем Фахмі в президентському палаці в Баабді, на схід від Бейрута. За даними Anadolu Agency, ліванський президент сказав, що продовження ізраїльських порушень не допоможе досягти їхніх цілей, а лише посилить рішучість ліванців захищати свою землю та права.

За словами Ауна, ці дії заважають державі реалізовувати задекларовані цілі. Він назвав дипломатичний шлях менш затратним, ніж руйнівна війна, ціну якої, за його словами, досі сплачують ліванці, насамперед жителі півдня країни. Президент також привітав можливі зусилля Ліги арабських держав, спрямовані на допомогу Лівану в подоланні складних обставин.

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Підтримка Ліги арабських держав

Набіль Фахмі підтвердив підтримку Лігою арабських держав ліванської держави та її інституцій і відкинув будь-які посягання на суверенітет Лівану. Він також заявив про готовність взаємодіяти з арабськими та західними країнами для мобілізації допомоги Лівану й його населенню. За його словами, позиція арабських держав щодо Лівану залишається єдиною, а організація працює над практичними заходами та фінансовою підтримкою.

26 червня Ліван та Ізраїль підписали рамкову угоду за посередництва США. Вона передбачала поступове виведення ізраїльських військ з ліванської території, розгортання ліванської армії та роззброєння «Хезболли». Anadolu Agency повідомляє, що Ізраїль продовжив атаки на півдні Лівану, а його сили також утримують частину ліванських територій.

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