Президент Лула лідирує в опитуванні Vox Brasil з 51% — The Rio Times

У Бразилії президент Луїз Інасіу Лула да Сілва набирає 51% дійсних голосів у другому турі президентських виборів, а сенатор від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару — 49%. Такі результати опитування інституту Vox Brasil повідомляє The Rio Times. Голосування заплановане на 25 жовтня 2026 року.

Результати дослідження

Серед усіх відповідей Лула має 46,4%, а Болсонару — 44,6%. Ще 5% респондентів обрали порожній або недійсний бюлетень чи не підтримали жодного кандидата, а 3,9% не визначилися. Після виключення цих відповідей розподіл дійсних голосів становить 51% проти 49% на користь чинного президента.

Vox Brasil Opinião e Pesquisas опитав 2100 виборців віком від 16 років 15–17 жовтня. Статистична похибка дослідження становить 2,15 відсоткового пункту за рівня довіри 95%. Розрив між кандидатами серед усіх відповідей становить 1,8 відсоткового пункту та перебуває в межах похибки, тому результат вважають статистично рівним. Опитування зареєстроване у виборчому суді Бразилії під номером BR-04332/2026.

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Інші вимірювання

У попередньому дослідженні Vox Brasil, проведеному 5–7 жовтня, Лула мав 44,2%, а Болсонару — 42,7% серед усіх відповідей. Водночас частка тих, хто не визначився, знизилася з 9,7% до 3,9%, а частка порожніх і недійсних відповідей зросла з 3,4% до 5%.

Інші соціологічні служби фіксують протилежне лідерство: Datafolha та Quaest показали 51% дійсних голосів за Флавіу Болсонару та 49% — за Лулу. За даними Vox Brasil, 45,3% опитаних заявили, що ніколи не підтримали б Лулу, і стільки ж назвали Болсонару.

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