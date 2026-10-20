Президент Лула має намір дозволити судам відкрити банківські дані — The Rio Times

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва має намір надати судам дозвіл на доступ до своїх банківських і телефонних даних, а також даних членів своєї родини. Кампанія політика повідомила про це 19 жовтня, менш ніж за тиждень до другого туру президентських виборів у Бразилії, запланованого на 25 жовтня.

Умова для суперника

Як повідомляє The Rio Times, речник кампанії Лули Камілу Сантана заявив, що такий крок залежить від готовності сенатора від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару надати аналогічний доступ до своїх даних і даних своєї родини.

Документи планують передати голові Вищого виборчого суду Бразилії Кассіу Нунесу Маркесу та голові Федерального верховного суду Едсону Факіну. У відео в Instagram Лула заявив, що готовий оформити відповідні доручення щодо себе та своїх дітей, якщо Болсонару погодиться зробити це щодо своїх батьків і братів. За даними видання, Лула дав супернику тиждень на відповідь.

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Суперечка перед голосуванням

Лула вперше порушив цю тему під час дебатів другого туру на телеканалі Band 18 жовтня. Він запитував Болсонару про ймовірні зв'язки з колишнім банкіром Даніелем Воркару. Болсонару своєю чергою порушив питання про лобістку Роберту Луксінгер, яку, за даними CNN Brasil, пов'язують зі справою про шахрайство в системі соціального страхування INSS.

На момент публікації Флавіу Болсонару не взяв публічного зобов’язання відкрити власні записи. Також невідомо, чи Лула вже підписав документи, коли їх передадуть до двох судів і чи суди погодяться відкрити банківські та телефонні записи.

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