Президент Лула заявив про ризик повернення 6-денного тижня — The Rio Times

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 16 жовтня на передвиборчому мітингу в Жуїс-ді-Фора заявив, що прихильники Болсонару можуть повернути шестиденний робочий тиждень у разі перемоги на президентських виборах, повідомляє The Rio Times. Другий тур голосування в країні запланований на 25 жовтня, суперником Лули є сенатор Флавіу Болсонару.

Нова норма про робочий час

Того ж дня Конгрес Бразилії промульгував конституційну поправку, яка скорочує максимальну тривалість робочого тижня з 44 до 40 годин. Вона також передбачає два оплачувані дні відпочинку щотижня, один із яких переважно має припадати на неділю, без зниження заробітної плати.

Нові правила впроваджуватимуть поетапно: перше скорочення робочого часу має відбутися приблизно через два місяці після набуття чинності поправкою, а завершальний етап — орієнтовно через рік.

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Позиція Флавіу Болсонару

Лула також розкритикував раніше запропоновану Флавіу Болсонару модель гнучкого трудового договору, за якою оплата залежала б від відпрацьованих годин. За даними видання, такий підхід передбачав би пропорційне зменшення зарплати, відпускних, 13-ї зарплати та внесків до фонду FGTS у разі скорочення робочого часу.

Водночас 13 жовтня Флавіу Болсонару заявив, що підтримає поправку про припинення графіка 6×1, оскільки цього хоче більшість бразильських працівників. The Rio Times зазначає, що не зафіксував відповіді його кампанії на заяву Лули про можливе скасування нової норми.

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