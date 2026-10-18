Президент Франції Емманюель Макрон доручив перевірити, чи були прорахунки в роботі розвідки або в підготовці поліції перед протестами через вартість життя, які супроводжувалися пограбуваннями та насильством у містах країни. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Реакція президента

Макрон засудив те, що назвав шокуючими сценами насильства. За його словами, ніщо не може виправдати, пояснити або вибачити погроми та вандалізм. Президент також заявив, що учасники пограбувань мають відшкодувати завдані збитки.

Він додав, що люди, які, за його словами, прагнули повалити республіку, нестимуть відповідальність. Французький президент заявив, що ці події викликали в суспільстві гнів і сором.

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Повноваження для місцевої влади

Макрон пов'язав неконтрольоване насильство з «повстанськими елементами» радикальних ультралівих груп, до яких, за його твердженням, приєдналися численні злочинці. Він також повідомив, що префекти та мери отримають повноваження за потреби забороняти окремі зібрання.

Протести відбувалися на тлі зростання вартості життя. У Парижі після загальнонаціонального дня демонстрацій сталися громадські заворушення.

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