Президент Макрон не прийняв відставку глави МВС Нуньєса — Asharq Al-Awsat

Президент Франції Еммануель Макрон відхилив пропозицію міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса піти у відставку після масових заворушень, що сталися у країні у вихідні. Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Asharq Al-Awsat.

Міністр залишиться на посаді

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон попросив Нуньєса залишитися на посаді, аби забезпечити безперервність управління у поліції та силах безпеки. Президент також доручив главі МВС якнайшвидше розробити нові підходи для протидії мародерам.

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Протести переросли в заворушення

Демонстрації відбулися на тлі невдоволення громадян зростанням вартості життя, проблемами в роботі державних служб і станом шкіл. У суботу загальнонаціональні протести переросли у заворушення: у містах групи людей вступали у сутички з поліцією, було підпалено будівлю мерії, розграбовано магазини та розмальовано будівлі графіті.

У неділю сутички також сталися в Парижі та Марселі. Поліція втручалася, щоб запобігти спробам пограбування торговельних закладів.

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