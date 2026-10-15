Президент Макрон закликав ЄС узгодити бюджет до кінця року — Politico Europe

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Як повідомляє Politico, французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

Переговори до виборів

За словами чотирьох європейських дипломатів, обізнаних із перебігом закритої дискусії, Макрон наголосив, що не матиме політичного мандата підписувати угоду напередодні президентських виборів у Франції, запланованих на квітень 2027 року.

Уряди 27 держав ЄС розходяться в позиціях щодо загального обсягу бюджету на 2028–2034 роки. На розгляді лідерів перебуває ірландський план, який передбачає скорочення на 159 млрд євро в поточних цінах порівняно з пропозицією Єврокомісії майже на 2 трлн євро.

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Позиції країн ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наполягає на завершенні переговорів на грудневому саміті, до виборів у Франції, Італії та Польщі у 2027 році. Водночас окремі уряди та посадовці ЄС вважають такий графік нереалістичним.

Один із дипломатів розцінив слова Макрона як тиск на підтримку грудневого дедлайну Кошти, зауваживши, що ЄС був би некерованим, якби враховував усі місцеві вибори. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила парламенту, що її країна не підпише невигідну для неї угоду лише заради дотримання строку.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка, за даними Politico, лідирує в опитуваннях щодо наступних президентських виборів, пообіцяла в разі приходу до влади вдвічі скоротити внески Франції до бюджету ЄС. Вона також звинуватила Євросоюз у прискоренні переговорів, щоб наступний французький лідер не зміг вплинути на рішення.

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