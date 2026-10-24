Президент Макрон засудив стрілянину в передмістях Парижа — France 24

У Франції президент Емманюель Макрон засудив стрілянину в передмістях Парижа — Траппі та Ла-Верр'єрі. Влада розслідує напад як можливий терористичний акт із расистськими та ісламофобськими мотивами. За повідомленням France 24, унаслідок стрілянини загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Серед поранених — дитина

Серед постраждалих є 12-річна дівчинка, яка дістала вісім вогнепальних поранень. Поліція затримала ймовірного стрільця. Потенційний расистський та ісламофобський характер нападу є предметом розслідування влади.

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Знахідки слідчих

За повідомленнями, у квартирі підозрюваного слідчі знайшли три газові балони, під'єднані до таймера. У його автомобілі також виявили пістолет-кулемет.

Мер Сен-Дені зі свого боку засудив вплив мови ненависті. Французький президент також висловив засудження нападу.

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