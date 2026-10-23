Президент Макрон зустрінеться зі старшокласниками — Al Jazeera

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю планує вперше зустрітися з представниками старшокласників, які від вересня вимагають реформування системи освіти. Зустріч відбудеться напередодні нових протестів, запланованих на суботу, повідомляє Al Jazeera.

Вимоги учнів

Старшокласники вимагають більшого фінансування шкіл, збільшення кількості вчителів і ширшої участі в ухваленні рішень, що стосуються їхнього майбутнього. Вони протестують проти нестачі педагогів, переповнених класів, у яких іноді навчається понад 40 учнів, а також занедбаного стану шкільних будівель.

Представник учнівської організації Renouveau Lyceen Натанаель Комбарі назвав серед пріоритетів ґрунтовну реформу Parcoursup — системи вступу до університетів, яку частина учнів вважає дискримінаційною. Також він запропонував екстрений план на 1,5 млрд євро для поліпшення шкільної інфраструктури перед зимовим і літнім сезонами.

Інші учнівські організації та профспілки вимагають додаткових 10 млрд євро на освіту, постійних контрактів для більшої кількості вчителів і створення 250 тисяч додаткових місць в університетах.

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Заходи влади та обмеження

Уряд уже оголосив про залучення 3 тисяч додаткових учителів-замінників і проведення онлайн-консультацій. Бюджет Франції на 2027 рік передбачає збільшення фінансування національної освіти на 1,1 млрд євро.

Міністр вищої освіти Філіпп Батіст заявив, що не розглядає скасування Parcoursup, однак готовий до суттєвих змін системи. Після зустрічі зі студентськими організаціями 7 жовтня об’єднання Union etudiante повідомило, що міністр не надав жодних гарантій. Наступна зустріч запланована на понеділок, коли уряд має представити перші рішення щодо кадрового забезпечення, заміни вчителів і Parcoursup.

Минулого тижня переважно мирні демонстрації переросли в заворушення. Перед суботніми протестами влада має намір збільшити присутність поліції на вулицях на 20%. У Парижі діятиме комендантська година, а в Марселі та Ліоні діють заборони на проведення протестів.

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