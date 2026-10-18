Президент Мальдів Муаззу прибуде до Пакистану 20–22 жовтня — The Express Tribune

Президент Мальдів Мохамед Муаззу відвідає Пакистан 20–22 жовтня на запрошення прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа. Візит стане першим державним візитом президента Мальдів до Пакистану за 11 років і відбудеться в рік 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Як повідомляє The Express Tribune, Муаззу супроводжуватимуть перша леді Саджіда Мохамед, міністри та високопосадовці. Президент Мальдів проведе зустріч із президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі, який влаштує на його честь державний банкет, а також переговори у вузькому та розширеному форматах із Шехбазом Шаріфом.

Порядок денний переговорів

Сторони планують розглянути весь спектр двосторонніх відносин і можливості поглиблення співпраці у торгівлі, інвестиціях, охороні здоров’я, освіті, туризмі та сільському господарстві. Серед заявлених тем також оборона, морська безпека, зміна клімату та контакти між громадянами двох країн.

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Лідери також мають обмінятися думками щодо регіональних і міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес.

Бізнес-форум і можливі угоди

У межах візиту заплановано Пакистансько-мальдівський бізнес-форум. Його метою є активізація контактів між діловими колами обох держав і пошук нових можливостей для торгівлі та інвестицій.

Пакистанське зовнішньополітичне відомство очікує підписання низки угод і меморандумів про взаєморозуміння у різних сферах двосторонньої співпраці. У вересні Пакистан також відвідував спікер Народного меджлісу Мальдів Абдул Рахім Абдулла; тоді сторони домовилися зміцнювати міжпарламентську взаємодію та контакти між громадянами.

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