Президент Маркос заявив про прогрес у переговорах Китаю та АСЕАН — Anadolu Agency

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший 8 жовтня у Сінгапурі заявив, що переговори між Китаєм та Асоціацією держав Південно-Східної Азії щодо кодексу поведінки в Південнокитайському морі просуваються, попри збереження розбіжностей.

Як повідомляє Anadolu Agency, Маркос сказав про це під час 24-ї конференції Forbes Global CEO Conference. За його словами, сторони дуже наполегливо працюють над кодексом поведінки та досягають доброго прогресу.

Суперечки щодо формулювань

Водночас президент Філіппін визнав складність переговорів. Він зазначив, що предметом суперечок стали навіть визначення звичайних слів. Маркос також висловив занепокоєння, що помилка моряка або військовослужбовця може спричинити ситуацію, яка вийде з-під контролю.

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Маркос прибув до Сінгапуру напередодні з п'ятиденним візитом, метою якого є зміцнення економічної співпраці та залучення інвестицій у перспективні галузі. Його програма передбачає переговори з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом і відвідання Інституту ядерних досліджень і безпеки Сінгапуру.

Переговори тривають роками

АСЕАН і Китай у 2002 році ухвалили необов'язкову декларацію щодо поведінки у спірних водах, однак переговори про змістовну угоду тривають уже багато років. Маніла неодноразово звинувачувала китайські судна в небезпечних маневрах проти філіппінських кораблів, тоді як Пекін дотримується своїх морських претензій. АСЕАН і Китай планують завершити переговори щодо кодексу до кінця 2026 року.

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