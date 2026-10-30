Президент Маттарелла заявив про падіння рівня життя італійців — ANSA English

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що геоекономічні та геополітичні конфлікти через інфляцію і застій заробітних плат підривають рівень життя громадян. У зверненні з нагоди Всесвітнього дня заощаджень, який відзначають у суботу, він також звернув увагу на тиск кризи вартості життя на італійські родини, повідомляє ANSA English.

Вплив інфляції та зарплат

За словами Маттарелли, конфлікти у геоекономічній і геополітичній сферах позначаються на добробуті людей через високу інфляцію та відсутність зростання заробітних плат. Президент Італії пов’язав ці чинники зі зниженням рівня життя громадян.

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Європейська інтеграція та інвестиції

Маттарелла назвав повну європейську інтеграцію найкращим захистом від суто спекулятивних фінансів. Він також зазначив, що перешкоди для єдиного ринку та відносна слабкість довгострокових заощаджень відволікають значні ресурси в інші напрями.

На думку президента, це стримує інвестиції, які могли б зміцнювати суспільства. Заяву він зробив у посланні до Всесвітнього дня заощаджень.

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