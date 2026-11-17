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Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух заявив про намір залишити посаду після звинувачень в отриманні фінансової вигоди від державного залізничного проєкту. Глава держави також пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Про своє рішення Хурелсух оголосив у вівторок, 17 листопада. Днем раніше опозиційна Демократична партія звинуватила президента в отриманні неправомірної фінансової вигоди від урядового проєкту з будівництва залізниці.

У відповідь монгольський лідер заявив, що готовий співпрацювати зі слідчими для з’ясування обставин справи.

Водночас оголошення про намір піти у відставку не означає негайного припинення президентських повноважень. За інформацією Associated Press, рішення набуде чинності після його затвердження парламентом Монголії — Великим державним хуралом.

Ухнаагійн Хурелсух став президентом Монголії у 2021 році. Його обрання відбулося на тлі посилення позицій Монгольської народної партії, яка також здобула більшість у парламенті.

До цієї ж політичної сили належить і прем’єр-міністр країни.

Як зазначає Associated Press, останніми роками всередині партії посилилася боротьба за вплив. Політична нестабільність відобразилася на роботі уряду: протягом дев’яти місяців у Монголії змінилися три прем’єр-міністри.

Заява президента про намір залишити посаду пролунала на тлі чергового політичного загострення в країні та звинувачень, пов’язаних із державним залізничним проєктом.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Нагадаємо, президент Парагваю Сантьяго Пенья у четвер, 5 листопада, оголосив про відставку з посади на тлі масштабної фінансової кризи, спричиненої припиненням роботи Ueno Bank через кризу платоспроможності.

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