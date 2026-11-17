Президент Монголії оголосив про намір піти у відставку на тлі корупційного скандалу
Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух заявив про намір залишити посаду після звинувачень в отриманні фінансової вигоди від державного залізничного проєкту. Глава держави також пообіцяв співпрацювати зі слідством.
Про своє рішення Хурелсух оголосив у вівторок, 17 листопада. Днем раніше опозиційна Демократична партія звинуватила президента в отриманні неправомірної фінансової вигоди від урядового проєкту з будівництва залізниці.
У відповідь монгольський лідер заявив, що готовий співпрацювати зі слідчими для з’ясування обставин справи.
Водночас оголошення про намір піти у відставку не означає негайного припинення президентських повноважень. За інформацією Associated Press, рішення набуде чинності після його затвердження парламентом Монголії — Великим державним хуралом.
Ухнаагійн Хурелсух став президентом Монголії у 2021 році. Його обрання відбулося на тлі посилення позицій Монгольської народної партії, яка також здобула більшість у парламенті.
До цієї ж політичної сили належить і прем’єр-міністр країни.
Як зазначає Associated Press, останніми роками всередині партії посилилася боротьба за вплив. Політична нестабільність відобразилася на роботі уряду: протягом дев’яти місяців у Монголії змінилися три прем’єр-міністри.
Заява президента про намір залишити посаду пролунала на тлі чергового політичного загострення в країні та звинувачень, пов’язаних із державним залізничним проєктом.
Про це повідомляє видання Associated Press.
Нагадаємо, президент Парагваю Сантьяго Пенья у четвер, 5 листопада, оголосив про відставку з посади на тлі масштабної фінансової кризи, спричиненої припиненням роботи Ueno Bank через кризу платоспроможності.