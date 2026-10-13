Президент Навроцький готовий говорити про послів лише з прем’єром Туском — Interia

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність до переговорів щодо тривалого спору навколо призначення послів, однак його співрозмовником має бути прем’єр-міністр Дональд Туск. Він сказав, що не готовий обговорювати це питання з віцепрем’єром і міністром закордонних справ Радославом Сікорським, оскільки такі переговори, на його думку, не матимуть значення.

Про це Навроцький сказав в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, повідомляє Interia. Президент додав, що сам не проситиме про зустріч, але через інтерв’ю подає прем’єрові чіткий сигнал: він готовий повернутися до домовленостей, якщо Туск цього захоче.

Переговори із Сікорським

Навроцький повідомив, що провів із Сікорським дві змістовні зустрічі, на яких, за його словами, сторони погодили дорожню карту виходу з кризи. Він стверджує, що кожна зі сторін пішла на певні поступки, а домовленість мала охопити важливі європейські столиці та інші ключові закордонні дипломатичні місії. Президент також сказав, що передбачався паритет між урядом і президентом у питаннях конкретних кадрових призначень.

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Водночас він заявив, що не підписуватиме посольські призначення, доки питання не буде врегульовано системно. Навроцький також сказав, що Сікорський не владнав цю проблему ще за президентства Анджея Дуди.

Спір щодо дипломатичних місій

Суперечка між польським МЗС і президентом щодо призначень послів триває понад два роки. У березні 2024 року Сікорський ухвалив рішення про завершення місій понад 50 послів і відкликання кільканадцяти кандидатур, поданих попереднім керівництвом міністерства. Дуда тоді наголошував, що посла не можна призначити або відкликати без підпису президента.

На місця дипломатів, які залишили установи, але формально не були відкликані президентом, МЗС направило дипломатів у ранзі тимчасових повірених у справах. Навроцький, зокрема, виступає проти призначення послами Богдана Кліха, який очолює польську дипломатичну місію у Вашингтоні, та Ришарда Шнепфа — тимчасового повіреного Польщі в Італії. Відповідно до закону про закордонну службу, послів призначає і відкликає президент за поданням глави МЗС, схваленим прем’єр-міністром.

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