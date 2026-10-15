Президент Навроцький назвав умову для підписання закону про DSA — Interia

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що може підписати новий закон щодо Акта ЄС про цифрові послуги (DSA), якщо документ не порушуватиме й не обмежуватиме свободу в інтернеті. Про це він сказав в інтерв’ю Interia та Polsat News.

Польський уряд повторно просуває законодавчі зміни щодо DSA, які президент раніше ветував. За даними видання, уряд вирішив знову провести закон через парламент після нападів із ножем у школах. Прем’єр-міністр Дональд Туск, пояснюючи цей крок, згадав убивство працівниці школи в Лещидолах-Новінах.

Заява Туска про блокування контенту

Туск заявив, що якби нападник транслював злочин в інтернеті, влада не змогла б заблокувати такий контент, оскільки не має для цього відповідного правового інструменту. Навроцький назвав слова прем’єра «дуже неприємними» та оцінив їх як безвідповідальні з огляду на трагедію.

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Президент також заявив, що Туск неправдиво описує зміст законопроєкту. За словами Навроцького, польські служби вже мають право виявляти, аналізувати та блокувати в мережі погрози й подібну незаконну активність.

Застереження президента

На думку Навроцького, попередня версія ветованого закону була підготовлена для запровадження регулярного контролю за інтернет-контентом. Він заявив, що не погодиться на правила, які, за його оцінкою, дозволятимуть посадовцям визначати, який контент є прийнятним, а який — ні.

Водночас президент сказав, що не заперечує проти видалення сайтів, пов’язаних із завданням шкоди дітям. Він також нагадав, що підписав закон щодо патострімерів. Навроцький припустив, що уряд за рік до виборів прагне впливати на їхній перебіг, згадавши зміни до Виборчого кодексу, політичну рекламу та нову спробу врегулювати інтернет-контент.

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