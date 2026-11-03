Президент Навроцький заявив про конституційну кризу в Польщі — Interia

У Польщі розпочалося засідання Ради національної безпеки, на якому президент Кароль Навроцький заявив про безпрецедентну ситуацію та серйозну конституційну кризу. За його словами, дії уряду прем’єр-міністра Дональда Туска щодо Конституційного трибуналу, вчинені минулої п’ятниці, призвели до того, що учасники зустрілися в досі небачених обставинах.

Як повідомляє Interia, Навроцький заявив, що Польща стоїть перед рішеннями фундаментального значення, які матимуть наслідки протягом десятиліть. Він також сказав, що в окремі моменти державна влада має діяти та брати на себе повну відповідальність.

Учасники засідання

У зустрічі беруть участь прем’єр-міністр Дональд Туск, голови Сейму та Сенату, частина міністрів, а також представники парламентських клубів і депутатських груп. Речник уряду Адам Шлапка підтвердив участь Туска в засіданні, попри заклики не запрошувати представників Конфедерації Польської Корони Гжегожа Брауна.

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Теми Ради національної безпеки

Голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький раніше повідомляв, що засідання стосуватиметься поточних питань національної безпеки та будівництва постійної американської військової бази в Польщі. Водночас речник президента заявив, що Рада не може оминути події ночі з п’ятниці на суботу та обмежитися лише темою постійної присутності американських військ.

Запрошення представників Конфедерації Польської Корони спричинило суперечки. Голова Сейму Влодзімеж Чажастий і міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський закликали не запрошувати цю політичну силу на зустріч. Представники президентської канцелярії у відповідь зазначали, що депутати Конфедерації Польської Корони мають доступ до секретної інформації та беруть участь у закритих засіданнях Сейму.

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