Президент Непальського конгресу Гаґан Тхапа склав присягу — Kathmandu Post

У Непалі новообраний президент партії Непальський конгрес Гаґан Тхапа склав присягу через тиждень після перемоги на внутрішньопартійних виборах. Він заявив, що протягом чотирирічного терміну прагнутиме зробити партію політичною силою, якій довірятиме найбільша кількість громадян, повідомляє Kathmandu Post.

Інші посадовці та члени центрального комітету складуть присягу після Дашаїна. Тхапа пояснив, що склав її раніше, оскільки партії необхідно ухвалити кілька рішень до цього часу.

Пріоритети нового керівника

Після церемонії Тхапа заявив, що його роботу визначатимуть принципи демократії, самоповаги та соціальної справедливості. Він також пообіцяв посилити роль Непальського конгресу в ідеологічних дискусіях і суспільних рухах.

За словами політика, оцінювати його керівництво слід не за промовами чи обіцянками, а за рішеннями, поведінкою та публічною підзвітністю, зокрема у складні періоди. Тхапа назвав головним викликом збереження спадщини партії та її пристосування до мінливого непальського суспільства й очікувань нового покоління.

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Він відкинув обіцянки «чудесного» перетворення партії, наголосивши, що рішення про співпрацю або протистояння з політичними силами та інституціями ухвалюватимуться відповідно до базових цінностей Непальського конгресу.

Результати виборів і представництво жінок

На 15-му загальному з'їзді партії Тхапа набрав 6 584 голоси, або 93,9% поданих голосів, випередивши свого суперника Ш’яма Крішну Кхадґі, який отримав 375 голосів, або 5,4%.

Під час з'їзду жінки здобули 69 із 231 виборної посади в новому центральному комітеті — 29,87%. Три з них обійняли керівні посади: Пушпа Бхусал стала віцепрезиденткою, Діла Санграула Пант — генеральною секретаркою, а Пратіма Ґаутам — спільною генеральною секретаркою. Санграула стала першою жінкою на посаді генеральної секретарки в історії партії.

Загалом центральний комітет Непальського конгресу налічує 297 членів: 231 обирають, ще 66 призначає президент партії. Статут вимагає, щоб жінки становили щонайменше третину складу комітету, тому Тхапа має призначити щонайменше 30 жінок, аби досягти необхідного показника у 99 представниць.

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