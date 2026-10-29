Президент Німеччини закликав Китай вплинути на рф для припинення війни проти України

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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свій вплив на рф, щоб домогтися припинення російських атак на Україну та початку серйозних мирних переговорів. Про це він заявив під час виступу в Пекінському університеті 29 жовтня.

За його словами, Китай як постійний член Ради Безпеки ООН із тісними відносинами з рф має долучитися до спільних зусиль. Він наголосив, що російська загарбницька війна є нападом на один з основоположних принципів міжнародного порядку — неприпустимість зміни кордонів силою.

Штайнмаєр підкреслив, що рф загрожує миру в усій Європі, а тривала війна суперечить економічним інтересам самого Китаю, загрожуючи торговельним шляхам, ланцюгам постачання, енергетичній та продовольчій безпеці. Він також нагадав, що Німеччина роками намагалася вибудувати архітектуру безпеки з москвою, однак рф обрала шлях конфронтації, зокрема вдаючись до атак безпілотників на німецьку інфраструктуру.

Президент ФРН зазначив, що українці мають право самостійно визначати своє майбутнє. Він закликав спільно використовувати всі можливості для припинення страждань людей після майже п’яти років війни, особливо напередодні зимового періоду.

Джерело: сайт президента Німеччини.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпочав п’ятиденний державний візит до Китаю з міста Хефей, адміністративного центру східної провінції Аньхой. Це його перша поїздка до КНР майже за вісім років.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Пекіна, Китай, заявив, що Німеччина та Європа не прагнуть розривати економічні зв’язки з Китаєм. Натомість Німеччина хоче через діалог шукати рішення для секторів, де виникли значні торговельні дисбаланси.

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