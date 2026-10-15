Президент Нобоа анонсував комендантську годину на узбережжі Еквадору — Anadolu Agency

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що з 1 до 10 листопада в прибережних провінціях країни планують запровадити комендантську годину. Обмеження анонсували в межах нової серії спеціальних операцій проти організованої злочинності, повідомляє Anadolu Agency.

Нові обмеження в листопаді

Нобоа заявив про це в інтерв’ю Radio Centro. Він не уточнив, яких саме прибережних провінцій стосуватимуться обмеження та в які години вони діятимуть. Уряд ще має видати виконавчий указ, який формалізує режим комендантської години.

За словами президента, це буде четверта комендантська година в Еквадорі цього року. Запланований період обмежень збігається зі святами на початку листопада.

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Результати попередніх операцій

Нобоа заявив, що комендантська година, яка діяла з 17 до 30 вересня у провінціях Гуаяс, Лос-Ріос, Манабі та Ель-Оро, знизила рівень злочинності на 40%. Тоді пересування обмежували з опівночі до 5:00 за місцевим часом.

Президент також повідомив про скорочення випадків вимагання та заявив, що силові операції послабили злочинні угруповання через удари по їхніх фінансах і керівництву. У вересні, за його словами, правоохоронці вилучили понад вісім тонн наркотиків, а втрати злочинних організацій від конфіскацій він оцінив приблизно у 400 млн доларів.

Еквадор перебуває в режимі внутрішнього збройного конфлікту з 2024 року, коли Нобоа визначив злочинні угруповання як терористичні організації та посилив операції військових і поліції. За даними, на які посилається Міністерство внутрішніх справ, у 2025 році в країні зафіксували близько 9300 убивств — рекордний показник.

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