Президент ОАЕ перейменував аеропорт Аль-Айн на Тахнун — The National

Президент ОАЕ шейх Мохаммед розпорядився перейменувати міжнародний аеропорт Аль-Айн на Міжнародний аеропорт Тахнун. Рішення набуло чинності негайно, повідомляє The National.

На честь шейха Тахнуна

Нову назву аеропорт отримав на честь покійного шейха Тахнуна бін Мохаммеда Аль Нахайяна. Він був представником правителя у Східному регіоні емірату Абу-Дабі від заснування ОАЕ і до смерті у 2024 році.

Аеропорт розташований приблизно за 18 кілометрів від міста-оази Аль-Айн. Це другий міжнародний аеропорт емірату Абу-Дабі.

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Рейси та пасажиропотік

За даними Abu Dhabi Airports, аеропорт обслуговує понад 100 тисяч пасажирів щороку та має регулярні рейси двох авіакомпаній. Сервіс FlightRadar24 11 жовтня показував два заплановані рейси: Pakistan International Airlines PK144 з Ісламабада та Air India Express IX336 із Кожикоде.

Двома роками раніше головний міжнародний аеропорт Абу-Дабі перейменували на Міжнародний аеропорт Заїд — на честь засновника ОАЕ, покійного шейха Заїда бін Султана Аль Нахайяна.

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